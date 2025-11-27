«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

На протяжении трех осенних месяцев Татарстан находится в объятиях теплой погодной аномалии. Температура воздуха превышает норму на 5-7 градусов, как результат – вместо «предписанного» последней декаде ноября устойчивого снежного покрова идут дожди. Когда в наш регион придет настоящая зима и ляжет снег, «Татар-информ» узнал у синоптиков.





Температура воздуха в Татарстане превышает норму на 5–7 градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Снег ляжет в начале-середине второй декады декабря

Погодная аномалия захватывает не только Татарстан, она распространяется на всю европейскую территорию России, за исключением крайнего северо-востока. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура воздуха в Татарстане превышает норму на 5–7 градусов. Погодная аномалия просто зашкаливает. По всей видимости, рекорд 2013 года будет побит. Ноябрь, конечно, преподносит сюрпризы и с точки зрения осадков. Череда южных циклонов, которые выходили один за другим во второй половине месяца, внесла свой существенный вклад – уже накопилось 160% месячной нормы», – рассказал он.

По данным синоптика, погодная аномалия объясняется как раз южными циклонами. Однако в последних числах ноября характер погоды начнет меняться, поскольку «вступит в игру казахский антициклон, который будет постоянно пополняться».

«Первая декада декабря будет весьма сухой, с минимумом осадков, но температура по-прежнему будет превышать норму. Не так сильно, как в ноябре, – на 1–3 градуса. Ожидается слабый минус ночью и слабый плюс днем. В этой ситуации рассчитывать на снег не приходится. Снега придется ждать до начала-середины второй декады декабря», – заметил Шувалов.

В ноябре снег не лег из-за очень теплой погоды. По климатическим нормам средняя температура ноября в регионе составляет минус 2,5 градуса, сейчас же она на уровне 3,2 градуса со знаком плюс.

«С учетом отсутствия осадков в первой декаде декабря ждать того, что пейзаж приобретет зимний вид, не стоит. До 10-х чисел декабря живем без снега», – сказал Александр Шувалов.

По словам собеседника «Татар-информа», в последние годы зимы начинаются позже и заканчиваются раньше. Температура за 30-летние периоды, по которым рассчитываются климатические нормы, заметно растет.

«Наиболее заметный рост идет в зимние месяцы, среднемесячная температура подрастает на два-три градуса. Так, с 1961 по 1990 год она составляла минус 3 градуса, а в период с 1991-го по 2020-й подросла на один-два градуса. Этот процесс глобальных изменений, который касается в большей степени умеренных и полярных широт, пока идет. Тенденция на потепление сохраняется», – подчеркнул он.

К 30 ноября температурный фон немного спадет, по республике будет преимущественно без осадков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ожидается обвал тепла»

Начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь пояснил, что ноябрьская температурная аномалия объясняется «деятельностью циклонов с Атлантики, которые чередовались с полями повышенного давления». Температурный фон за счет тепла, которое приносили эти атлантические циклоны, оказался намного выше нормы. В ближайшие дни такой характер погоды сохранится.

«Температура через сутки-двое будет на 8–9 градусов выше нормы. В ближайшие дни ожидается обвал тепла. Климатическая норма составляет около минус 5 градусов. 27–28 ноября дневные температуры составят до плюс 4–5 градусов тепла, а ночные – от 0 до минус 4 градусов. Среднесуточная температура будет выше нормы. В предстоящие несколько дней ожидаются осадки в виде дождя и снега», – рассказал Феликс Гоголь.

К 30 ноября температурный фон немного спадет, по республике будет преимущественно без осадков. Гоголь также подтвердил, что среднемесячная температура в ноябре окажется выше климатической нормы. Так, в первую декаду месяца теплая аномалия составила три-четыре градуса, осадки в большинстве районов Татарстана немного превысили норму. Во вторую декаду температура воздуха оказалась выше нормы на четыре-пять градусов. Осадки значительно превысили норму, выпав местами на уровне 125–175%.

«Температура воздуха в ближайшую декаду в Казани будет выше нормы на шесть-восемь градусов. Через нашу территорию один за другим идет череда циклонов с Атлантики», – отметил начальник Гидрометцентра РТ.

«Температура через сутки-двое будет на 8–9 градусов выше нормы. Климатическая норма составляет около минус 5 градусов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ближайшие дни решат, побьет ли ноябрь предыдущий рекорд»

Феликс Гоголь подтвердил, что с середины прошлого века по настоящее время самым теплым в республике был ноябрь 2013 года, температура которого составила плюс 2,3 градуса.

«В этом году ноябрь идет по такому же графику. Ближайшие дни решат, что получим в итоге – побьет ли он предыдущий рекорд. Возможно, это будет самый теплый месяц», – заметил синоптик.

1–3 декабря в регион придет массивный антициклон, осадки не ожидаются, температура воздуха понизится до 0 – минус 5 градусов ночью. Днем ожидается слабый минус или слабый плюс, но температурный фон все равно будет выше нормы.

Средняя дата установления устойчивого снежного покрова по республике приходится на 17 ноября. В разные годы в разных районах она варьируется. По данным метеонаблюдений с 1950 года, самая ранняя дата образования снежного покрова была зафиксирована 9 октября в Тетюшах и в Нурлатском районе, а самая поздняя – 26 января в Кайбицах и также в Тетюшах.

«Образование снежного покрова рано или поздно должно произойти, но в ближайшую декаду это не ожидается. Можно с уверенностью сказать, что в начале декабря устойчивого снежного покрова не будет. Ожидаем, что снег ляжет до Нового года», – заявил Феликс Гоголь.

Начальник Гидрометцентра РТ также отметил, что в последние годы климатическая зима наступает позже. Среднемесячные температуры в октябре и ноябре все чаще выше нормы.

«Наступление климатической зимы сдвигается все дальше и дальше, а заканчивается она гораздо раньше. Это происходит из-за глобального изменения климата. Глобальная температура растет, перестраиваются процессы, в том числе синоптические. Весной тепло приходит в наш регион раньше», – подчеркнул он.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, предстоящая зима в Татарстане ожидается теплой Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Зима не торопится в Центральную Россию»

Период классической зимы с образованием устойчивого снежного покрова и переходом среднесуточной температуры через минус 5 градусов также сокращается. За счет этого увеличивается продолжительность осеннего периода.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, предстоящая зима в Татарстане ожидается теплой. Лишь в декабре среднемесячная температура прогнозируется ниже нормы, в январе и феврале она ее превысит.

Однако прогноз на декабрь может быть скорректирован в последние числа ноября. В норме среднемесячная температура воздуха в декабре составляет минус 8,9 градуса, в январе – минус 10,9 градуса, в феврале – минус 10,7 градуса.

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил, что в этом году «зима не торопится в Центральную Россию».

«Зима буквально в 500 километрах остановилась от столицы нашей Родины, и ландшафт мгновенно изменился», – заметил он, комментируя выпадение снежных осадков в Подмосковье 26 ноября.

Тишковец отметил, что в Москве в среду тоже прошли осадки в виде мокрого снега. Однако временный снежный покров (не более 1,5 см) растает уже в четверг.

«В четверг Центральная Россия окажется в теплом секторе североатлантического циклона, обозначится устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс. Ночью всплеск тепла, будет пасмурно, временами осадки преимущественно в виде дождя», – заключил Тишковец.