Общество 27 ноября 2025 08:36

Синоптик Шувалов: Погода в ноябре 2025 года побьет предыдущий температурный рекорд

Погодная аномалия захватывает не только Татарстан, она распространяется на всю Европейскую территорию, за исключением крайнего северо-востока. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура воздуха в Татарстане и в Казани превышает норму на 5-7 градусов. Погодная аномалия в Татарстане просто зашкаливает. По всей видимости, рекорд 2013 года будет побит. Ноябрь, конечно, преподносит сюрпризы с точки зрения осадков. Череда южных циклонов, которые выходили один за другим во второй половине месяца, внесла свой существенный вклад, уже накопилось 160% месячной нормы», – рассказал он.

По данным синоптика, погодная аномалия объясняется южными циклонами. Однако в последних числах ноября характер погоды начнет меняться, «вступит в игру казахский антициклон, который будет постоянно пополняться».

Подробнее о погоде в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

