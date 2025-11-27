Гидрометцентр РТ: Климатическая зима сдвигается из-за потепления климата

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова в Татарстане приходится на 17 ноября. В разные годы в разных районах она варьируется. Однако в этом году климатическая зима не торопится в Татарстан. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

«Образование снежного покрова должно произойти рано или поздно, но в ближайшую декаду не ожидается. Можно с уверенностью говорить, что в начале декабря устойчивого снежного покрова не будет. Ожидаем, что снег до Нового года ляжет», – сказал он.

Начальник Гидрометцентра РТ также отметил, что в последние годы климатическая зима наступает в нашем регионе позже. Среднемесячные температуры в октябре и ноябре все чаще оказываются выше нормы.

«Наступление климатической зимы сдвигается все дальше и дальше, а заканчивается она раньше. Это происходит из-за глобального изменения климата. Глобальная температура растет, перестраиваются процессы, в том числе синоптические. Весной тепло приходит в наш регион раньше», – подчеркнул начальник Гидрометцентра РТ.

