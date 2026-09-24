В Татарстане на третьей неделе сентября снизилась средняя цена бензина

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В Татарстане за неделю, с 15 по 21 сентября, средняя стоимость автомобильного бензина уменьшилась на 11 копеек – с 71,81 до 71,70 рубля за литр. Это следует из данных Росстата.

Таким образом, оказался переломлен тренд, державшийся с середины августа. При этом из отдельно взятых марок бензина за указанный период подешевел только АИ-92 – на 26 копеек, с 69,01 до 68,75 рубля за литр.

Напротив, стоимость бензина АИ-95 за минувшую неделю увеличилась на 5 копеек – с 73,83 до 78,88 рубля за литр.

В свою очередь бензин премиальных марок (АИ-98 и выше), как и прежде, стоил 99,25 рубля за литр.

Средняя цена дизельного топлива уменьшилась на 75 копеек – с 80,98 до 80,23 рубля за литр.

Вместе с тем цены на топливо в Татарстане на прошлой неделе традиционно оставались ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу.

В целом по регионам ПФО автомобильный бензин стоил 75,75 рубля за литр, АИ-92 – 72,14 рубля за литр, АИ-95 – 78,51 рубля за литр, АИ-98 и выше – 101,51 рубля за литр, а дизтопливо – 81,74 рубля за литр.

По стране бензин за указанное время подорожал на 0,1%, с 78,51 до 78,52 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива уменьшилась на 0,7%, с 88,05 до 87,37 рубля за литр.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября. ФАС обнаружила в регионах непрозрачные цепочки поставки топлива.

Президент РФ Владимир Путин сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.

Президент США Дональд Трамп как минимум дважды призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ из-за последствий этих атак для цен на дизельное топливо во всем мире.