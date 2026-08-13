В Татарстане подешевели бензин всех марок и дизельное топливо

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане на предыдущей неделе снизились цены на бензин всех марок и дизельное топливо. Это следует из данных Росстата.

В частности, АИ-92 с 3 по 10 августа подешевел на 1,04 рубля – с 68,85 до 67,81 рубля за литр. В свою очередь АИ-95 уменьшился в цене на 15 копеек – с 73,43 до 73,28 рубля за литр. По сравнению с предшествующей неделей темп снижения стоимости бензина двух этих марок замедлился.

Вместе с тем дорожавшие в конце июля – начале августа бензин премиальных марок (АИ-98 и выше) и дизель начали дешеветь. Так, стоимость бензина АИ-98 и выше уменьшилась на 36 копеек – с 99,42 до 99,06 рубля за литр, а дизель снизился в цене на 29 копеек – с 80,56 до 80,27 рубля за литр.

Средняя стоимость автомобильного бензина в Татарстане уменьшилась на 61 копейку – с 71,54 до 70,93 рубля за литр.

В целом по Приволжскому федеральному округу автомобильный бензин на прошлой неделе стоил 73,45 рубля за литр, АИ-92 – 70,10 рубля за литр, АИ-95 – 75,88 рубля за литр, АИ-98 и выше – 100,72 рубля за литр, а дизтопливо – 82,42 рубля за литр.

Таким образом, в регионах Приволжья, рассмотренных в совокупности, подешевели АИ-92 и дизель, немного подорожал АИ-98, но ощутимо выросли в цене премиальные марки бензина. Тренды во всем ПФО и отдельно взятой РТ оказались разнонаправленными.

По стране автомобильный бензин за указанное время подешевел на 0,6%, с 76,57 до 76,04 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива снизилась на 1,4%, с 91,29 до 88,97 рубля за литр. Увеличение стоимости бензина зафиксировано в 28 регионах, снижение – в 44.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 24 июля проинформировала о постепенной нормализации ситуации с топливом, сославшись на данные региональных учреждений регулятора. Позднее, 25 июля, в схожем духе высказался и вице-премьер Александр Новак.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев 24 июля сообщил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. На следующий день, 25 июля, Рустам Минниханов в контексте планов на уборочную кампанию подчеркнул, что вопрос обеспечения топливом сельхозтехники в республике решен.