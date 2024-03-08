В марте сброс воды из Куйбышевского водохранилища увеличат до 5800 куб. метров в секунду

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана поддержало предложенный Росводресурсами режим работы Куйбышевского водохранилища на период с 11 марта по 5 апреля со средним сбросным расходом 5600–5800 куб. метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прежде средний сбросный расход был установлен на уровне 4800 ±100 куб. метров в секунду (на период с 11 февраля по 10 марта). Вода будет сбрасываться через Жигулевский гидроузел. Увеличение сбросного расхода требуется для сохранения свободной емкости водохранилища, необходимой для приема и благополучного пропуска весеннего половодья.

Соответствующее решение было принято на Заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада водохранилищ состоялось накануне в формате видеоконференции. Участие в обсуждении приняли представители Росрыболовства, Росморречфлота, МЧС РФ, Минсельхоза РФ, Минприроды РФ, Росгидромета, Ростехнадзора, АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго» и органов исполнительной власти регионов Волжско-Камского бассейна. Татарстан на встрече представляли министр экологии РТ Александр Шадриков и его заместитель Алмаз Тугушев, отметили в ведомстве.

С 10 февраля по 6 марта уровень воды в Куйбышевского водохранилище оставался стабильным, но постепенно повышался. Он увеличился на 16 сантиметров с 50,59 метра по Балтийской системе высот (БС) до 50,73 метра БС.

К 29 февраля запасы воды в снежном покрове по Волжско-Камскому бассейну составляли 127% от нормы (190,9 куб. километров). Завершившаяся зима выдалась очень снежной, причем не исключены еще и новые снегопады.

Согласно прогнозным расчетам, к началу половодья, 1 апреля, уровень воды в Куйбышевском водохранилище должен составить 50,65 метра БС.

Ранее Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Минэкологии РТ сформулировали свои версии происходившего в 2023 году. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы. Эту задачу решили возложить на специальную правительственную комиссию.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» «Вода дороже нефти»: Шадриков раскрыл причины обмеления Волги.