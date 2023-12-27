«Девять раз были против»: Минэкологии Татарстана объяснило причины обмеления Волги

За 2023 год состоялось 12 заседаний межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Татарстан в ходе них всего три раза поддержал предлагаемые режимы работы гидроузлов (в зимнее время) и девять раз проголосовал против увеличения сбросных расходов в Нижнюю Волгу.

Причины рекордного обмеления Волги в этом году объяснил сегодня на встрече с журналистами в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Он отметил, что в течение года власти Татарстана неоднократно высказывались по вопросу сохранения и восстановления уровня Волги, водных биоресурсов. Представители республики призывали к сокращению сброса через гидроузлы, а также максимальной экономии при расходовании водных ресурсов.

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«Волжско-Камский каскад — это 13 гидроузлов, интересантов — 15 субъектов. Волжско-Камский каскад строили великие и умные люди. Гидроузел сегодня — это не просто красота, но и судоходство, рыболовство, водоснабжение, много направлений. На заседании мы три раза только поддержали предложения, а девять раз были против, пять субъектов были против. Вопрос обсуждается очень горячо. Перед тем, как выйти с предложением, мы с министрами всё обсуждали в специально созданной группе», — пояснил Шадриков.

На протяжении всего летнего периода республика от имени пяти регионов — Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей выступала с предложением сократить сбросные расходы через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы.

«Мы предлагали строго соблюдать правила использования водных ресурсов», — заметил спикер.

При этом представители регионов Нижней Волги всегда выступали за увеличение сбросных расходов, и к их мнению прислушивались. Министр уточнил, какие еще причины способствовали рекордному обмелению Волги. По его данным, это неточные прогнозы, сделанные Гидрометцентром РФ, слабые снегозапасы, летняя засуха.

«Почему всё это произошло в этом году? Росгидромет сказал, что с Камы пойдет вода. Мы выступали против попусков потому, что моделировали Каму. В этом году на горах, на Урале не было снега. Мы помним, как уходили в зиму. Говорили — будут боковые притоки, но в этом году Свинга вообще не вышла из берегов. Свияга — основной показатель, коль она не вышла из берегов, мы не получим боковые притоки. Снегозапас, который был, просто ушел в грунт, поскольку земля была сухая», — подчеркнул министр.

Следующая ошибка Гидрометцентра РФ, по его данным, заключалась в том, что ведомство не спрогнозировало, что растаявший снег стечет по рекам. «Весенние процессы зависят от многих факторов, которые нужно учитывать при прогнозировании и научиться моделировать», — резюмировал Шадриков.

Он также напомнил, что уровень водохранилищ важен для судоходства, развития внутреннего туризма, в том числе — Великого Волжского пути.

Ранее Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал, что Правительство РФ работает над решением проблемы и не бросит ситуацию с обмелением Волги на самотек. Позднее Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на то, что спасение реки должно проходить комплексно.