Минниханов об обмелении Волги: «Спасение реки должно проходить комплексно»

На итоговой пресс-конференции с представителями СМИ Раис РТ Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию с обмелением Волги. Отвечая на вопрос журналиста, он подчеркнул, что спасение реки должно проходить в комплексе. Также руководитель отметил, что необходимо наращивать объемы судоходства.

«Вы знаете, Волга — это каскад водохранилищ электростанций. Котлеты и мухи должны быть отдельно. Если идет перекос в какую-то одну сторону, значит, где-то что-то будет не хватать. Вообще Волга предназначена прежде всего для судоходства и для обеспечения питьевой водой. И те службы, которые отвечают за уровень воды, должны не только одну задачу решать. Это комплексная задача, и она, я уверен, разрешима. Такое поручение дал глава государства», — отметил Рустам Минниханов.

«Да, я уверен, что это некий сигнал, чтобы эти вопросы рассматривались в комплексе, а не так, что мы одну задачу решили, и мы такие большие молодцы. Сколько миллионов человек пострадало в этом году, стыд и позор», — добавил он.

Раис РТ подчеркнул, что необходимо наращивать объемы судоходства, так как это самый дешевый вид транспорта с учётом того, что Волга впадает в Каспий.

«Каспий идет в сторону южных морей, так мы можем дойти до Ирана, и дальше. Значит, мы должны больше внимания обращать в сторону судоходства», — сказал руководитель республики.

Напомним, ранее такой же вопрос был задан Президенту РФ Владимиру Путину во время его прямой связи с россиянами и итоговой пресс-конференции. Как пояснил Путин, энергетики хотят держать высокий уровень воды, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада был достаточным для промышленности, при этом в низовьях хотят, чтобы река была более полноводной, а моряки — чтобы фарватер был поглубже.

«Эти вопросы известны и, поверьте, что Правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть, согласен», — признал глава государства.