Росводресурсы прокомментировали ситуацию с обмелением Волги

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С начала 00-х годов Волга зашла в маловодную фазу. В 2023 году ситуацию усугубила засуха, сопровождаемая повышением температур и сильным падением — на 3,5 м — уровня Каспийского моря. Об этом заявили Росводресурсы, комментируя вопрос, заданный на прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства, напомним, признал наличие этой проблемы и отметил, что Правительство держит вопрос на контроле и «не бросит его на самотек».

«В целом в 2023 году все водохранилища Волги, несмотря на минимальный за 25 лет приток, функционировали штатно», — прокомментировал ситуацию начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

Отмечается, что благодаря имеющимся запасам в 2023 году обеспечены оптимальные режимы работы гидроузлов. Поэтому рисков не наблюдается — необходимый уровень реки обеспечит все потребности регионов и отраслей Приволжья.

Однако, как и говорил Президент России, требования разных отраслей и субъектов различаются по всей протяженности Волжско-Камского каскада, в который входят 11 крупных водохранилищ. В связи этим над выработкой оптимальных режимов работы водохранилищ работают представители всех заинтересованных сторон.

Регулирование уровня водохранилищ позволяет обеспечить навигацию, удовлетворить потребности промышленности и энергетики, АПК, а также решить вопрос водоснабжения десятков миллионов россиян. Кроме того, Волжско-Камский каскад выполняет функцию предотвращения наводнений во время паводков и поддержания в максимально благоприятном экологическом состоянии водных объектов волжского бассейна.