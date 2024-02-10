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Минэкологии РТ поддержало сохранение уровня сброса воды из Куйбышевского водохранилища
Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана с учетом складывающейся водохозяйственной обстановки поддержало предлагаемый Росводресурсами режим работы Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
Речь идет о среднем на период с 11 февраля по 10 марта сбросном расходе в 4800 ±100 куб. метров в секунду. Прежде он был установлен на уровне 4800 куб. метров в секунду.
Заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада состоялось накануне в формате видеоконференции. Участие в обсуждении приняли представители Росрыболовства, Росморречфлота, МЧС РФ, Минсельхоза РФ, Минприроды РФ, Росгидромета, АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго» и органов исполнительной власти регионов Волжско-Камского бассейна.
На данный момент уровень воды в Куйбышевском водохранилище поддерживается на отметках, близких к 50,5 метра по Балтийской системе высот (БС). Согласно прогнозным расчетам, к началу весеннего половодья (1 апреля текущего года) он повысится примерно до 51,0 метра БС.
Ранее Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Минэкологии РТ сформулировали свои версии происходившего в 2023 году. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы. Эту задачу решили возложить на специальную правительственную комиссию.
Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» «Вода дороже нефти»: Шадриков раскрыл причины обмеления Волги.
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