Минэкологии РТ поддержало сохранение уровня сброса воды из Куйбышевского водохранилища

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана с учетом складывающейся водохозяйственной обстановки поддержало предлагаемый Росводресурсами режим работы Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Речь идет о среднем на период с 11 февраля по 10 марта сбросном расходе в 4800 ±100 куб. метров в секунду. Прежде он был установлен на уровне 4800 куб. метров в секунду.

Заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада состоялось накануне в формате видеоконференции. Участие в обсуждении приняли представители Росрыболовства, Росморречфлота, МЧС РФ, Минсельхоза РФ, Минприроды РФ, Росгидромета, АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго» и органов исполнительной власти регионов Волжско-Камского бассейна.

На данный момент уровень воды в Куйбышевском водохранилище поддерживается на отметках, близких к 50,5 метра по Балтийской системе высот (БС). Согласно прогнозным расчетам, к началу весеннего половодья (1 апреля текущего года) он повысится примерно до 51,0 метра БС.

Ранее Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Минэкологии РТ сформулировали свои версии происходившего в 2023 году. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы. Эту задачу решили возложить на специальную правительственную комиссию.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» «Вода дороже нефти»: Шадриков раскрыл причины обмеления Волги.