Этой зимой снегоплавильные станции Казани приняли в 1,5 раза больше снега, чем прошлой

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На снегоплавильные станции столицы Татарстана этой зимой отправили в полтора раза больше снега, чем прошлой. Они приняли 912 тыс. тонн снега, что на 54% превышает показатель сезона 2022-2023 годов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Больше всего снега, 200 тыс. тонн, пока приняла станция на улице Несмелова. На снегоплавильный пункт на проспекте Победы было вывезено 187 тыс. тонн, а на станцию на улице Портовая — 138 тыс. тонн. Переработка снега продолжается круглосуточно, уточнили в городском Комитете внешнего благоустройства.

При этом из-за аномальных снегопадов января и февраля количество завозимого снега часто превышало проектные мощности снегоплавильных станций. Свободные участки общей площадью 55 тыс. кв. метров использовались для временного складирования снега перед тем, как его расплавить. Снег также вывозили на сухие свалки, расположенные во всех районах Казани.

Всего в столице РТ насчитывается восемь снегоплавильных станций с 14 камерами. Они расположены по улицам Портовая, Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульская, Кутуя и проспекту Победы. Общая проектная производительность всех станций — 8 тыс. тонн снега в сутки, одна камера способна за сутки плавить 574 тонны снега.

В разгар январских снегопадов мэрия Казани сообщала, что снегоплавильные пункты не могут сразу принять весь вывозимый с улиц снег и что поэтому его временно складируют. Позднее в городе анонсировали оборудование дополнительных снегоплавильных камер. Помимо прочего, столица Татарстана побила рекорд по вывозу снега аномально снежного сезона 2010-2011 годов.