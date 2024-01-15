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Решением проблемы обмеления Волги может заняться специальная правкомиссия
Для управления развитием водохозяйственных комплексов бассейнов рек Волги и Дона, в том числе для решения проблемы обмеления, могут создать специальную правительственную комиссию. Проект постановления Правительства РФ подготовлен Минприроды и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Комиссию предполагается создать для согласования действий властей «по принятию сбалансированных и эффективных управленческих решений по развитию водохозяйственных комплексов бассейнов рек Волги и Дона».
Среди основных задач комиссии фигурируют «оптимальное сезонное отраслевое перераспределение водоотдачи Волжско-Камского каскада и Цимлянского водохранилища с учетом социального фактора и современных потребностей приоритетных отраслей экономики», а также «планирование и определение оптимальных режимов обводнения Нижней Волги в весенний период в целях обеспечения нужд сельского хозяйства, включая сохранение водных биоресурсов».
Кроме того, правкомиссия будет заниматься обеспечением согласованных действий по снижению антропогенной нагрузки на реки (включая снижение объемов сброса загрязненных сточных вод) и адаптацией водозаборов для гарантированной работы в условиях маловодья.
Ранее Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Минэкологии РТ сформулировали свои версии происходящего. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы.
Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» «Вода дороже нефти»: Шадриков раскрыл причины обмеления Волги.
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