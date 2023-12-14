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Общество 14 декабря 2023 12:51

Путин об обмелении Волги: Правительство РФ работает над этим и не бросит на самотек

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Проблема обмеления Волги существует, и Правительство России решает вопросы по состоянию этой реки. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Эти вопросы известны и, поверьте, что Правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть, согласен», – сказал глава государства.

По словам Путина, есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях реки. «Энергетики хотят держать высокий уровень, чтобы объем электроэнергии с волжского каскада, с электростанции был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта», – пояснил он.

Президент добавил, что водопользователям в низовьях нужно, чтобы река была более полноводной.

#прямая линия с Владимиром Путиным
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