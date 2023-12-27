«Вода дороже нефти»: Шадриков раскрыл причины обмеления Волги

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков провел предновогоднюю встречу с журналистами

Фото: eco.tatarstan.ru

«Татарстан неоднократно просил снизить сброс воды»

В 2023 году прошло 12 заседаний межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Татарстан на них всего лишь три раза поддержал предлагаемые режимы работы гидроузлов, да и то в зимнее время, и 9 раз проголосовал против увеличения сбросных расходов в Нижнюю Волгу.

Говоря о причинах рекордного обмеления Волги в этом году, Александр Шадриков отметил, что в течение года Татарстан неоднократно высказывался по вопросу сохранения и восстановления уровня великой русской реки и ее водных биоресурсов, призывая к сокращению сброса через гидроузлы, а также максимальной экономии при расходовании воды.

Вопрос рекордного обмеления Волги в этом году обсуждается очень горячо Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Волжско-Камский каскад – это 13 гидроузлов, интересантов – 15 субъектов. Волжско-Камский каскад строили великие и умные люди. Гидроузел сегодня – это не просто красота, но и судоходство, рыболовство, водоснабжение, много направлений. На заседании мы три раза только поддержали предложения, а 9 раз были против, пять субъектов были против. Вопрос обсуждается очень горячо. Перед тем как выйти с предложением, мы с министрами все обсуждали в специально созданной группе», – сказал Шадриков.

В течение всего летнего периода республика от имени пяти субъектов – Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей – выступала с предложением сократить сбросные расходы через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы. В данном вопросе наш регион представлял интересы 10 миллионов человек, компактно проживающих по берегам Средней Волги.

«Мы предлагали строго соблюдать правила использования водных ресурсов», – заметил министр.

При этом представители Нижней Волги всегда выступали за увеличение сбросных расходов, и к их мнению зачастую прислушивались другие участники заседаний.

«Свияга – основной показатель. Коль она не вышла из берегов, мы не получим боковые притоки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году Свияга вообще не выходила из берегов»

Шадриков пояснил, какие еще причины способствовали обмелению Волги. По его данным, это неточные прогнозы, сделанные Росгидрометом, слабые снегозапасы, летняя засуха.

«Почему все это произошло в этом году? Росгидромет сказал, что с Камы пойдет вода. Мы выступали против попусков потому, что моделировали Каму. В этом году на горах – на Урале не было снега. Мы помним, как уходили в зиму. Говорили – будут боковые притоки, но в этом году Свияга вообще не выходила из берегов. Свияга – основной показатель, коль она не вышла из берегов, мы не получим боковые притоки. Снегозапас, который был, просто ушел в грунт, поскольку земля была сухая», – заметил министр.

Следующая ошибка Росгидромета, по его данным, заключалась в том, что ведомство не спрогнозировало, что растаявший снег просто стечет по рекам.

«Весенние процессы зависят от многих факторов, которые нужно учитывать при прогнозировании и научиться моделировать», – подчеркнул Шадриков.

«Владимир Путин поручил Правительству во всем разобраться»

Министр экологии и природных ресурсов РТ напомнил, что уровень водохранилища важен для судоходства, развития внутреннего туризма и Великого Волжского пути. Тема Волги поднималась недавно во время прямой линии Президента России. Отвечая на вопрос журналиста, Владимир Путин отметил, что Правительство работает над этим и не бросит все на самотек.

Также вопрос маловодья на Куйбышевском водохранилище был рассмотрен Госдумой России под председательством Вячеслава Володина, в том числе Комитетом по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

«Владимир Путин поручил Правительству во всем разобраться, но мы и дальше будем выходить с нашими предложениями», – заверил Шадриков.

Минэкологии РТ на заседании в Госдуме России озвучило свои предложения по решению ситуации. Это снижение сбросных расходов и наполнение в период половодья водохранилищ Волжско-Камского каскада до нормального подпорного уровня – 53 м по Балтийской системе высот (БС), доработка и утверждение правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ, строительство низконапорных гидроузлов (водохранилищ) для возможности накопления водных ресурсов на летний период, а также увеличение регулирующей емкости Волжско-Камского каскада путем повышения уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64 метров БС. Предложения Татарстана переданы в Минприроды России и Росводресурсы.

Аквамариновый оттенок Голубым озерам дает сероводород, а минерализация достигает 2500 мг/л и включает соединения серы, кальция, магния Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Прежде чем что-то сделать, нужно поставить диагноз»

На встрече с журналистами Александр Шадриков поднял еще один важный вопрос экореабилитации природной жемчужины Казани – Голубых озер. Он сказал, что вопрос сейчас прорабатывается по аналогии с реабилитацией Лебяжьих озер.

«Давайте обсудим этот вопрос на примере Лебяжьих. Когда мы говорили о восстановлении их флоры и фауны, на заседании большинством голосов было принято решение, что озера будут самовосстанавливаться. Перед нами была поставлена задача каждый месяц мониторить озера по определенным веществам, и мы мониторили. На самом деле, мы через два года увидели, что озеро само восстановилось», – сказал министр.

По его словам, в самом начале пути на Голубых озерах необходимо провести научно-исследовательскую работу. К этим работам привлечены разные ученые, в том числе сотрудники Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ и КФУ.

«Прежде чем что-то сделать, сначала нужно поставить диагноз, оценить антропогенное воздействие», – подчеркнул Шадриков.

По итогам научно-исследовательской работы на заседании будут обсуждаться дальнейшие шаги экореабилитации Голубых озер. Если ученые решат, что на озера нужно снизить рекреационную нагрузку, то будут предприняты соответствующие меры.

В целом, говоря о водных объектах Татарстана, спикер заметил, что «вода дороже нефти» и ее нужно сохранять и беречь, а вопрос качества питьевой воды в регионе держится на особом контроле.

Голубые озера находятся неподалеку от Казани и привлекают туристов неописуемой красотой, студеными водами и прозрачностью. Аквамариновый оттенок дает сероводород, а минерализация достигает 2500 мг/л и включает соединения серы, кальция, магния. Это система из трех озер: Большого Голубого, Малого Голубого и Проточного.

В последние годы наблюдается высокая посещаемость озер жителями и гостями столицы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Водоемы и примыкающий к ним лес имеют статус особо охраняемой природной территории. Здесь можно встретить лягушек, бобров, ужей, водяную полевку, зяблика, водяного скорпиона, бабочку траурницу, пеночек. Из краснокнижных обитателей здесь обитают подорлик, лебедь-шипун, зимородка, зеленый и седой дятел. В районе купальни Большого Голубого озера отмечен вид, занесенный в Красную книгу РТ (2006), – жужелица-улиткоед. Около 80% территории природного заказника занимают леса. В лесном массиве встречаются рыжая полевка, лесная и желтогорлая мыши, бурозубка обыкновенная. Также здесь обитают лисицы, зайцы и белки.

В последние годы наблюдается высокая посещаемость озер жителями и гостями столицы. Конечно, тем самым возросла рекреационная нагрузка. В год озёра посещают 120 тысяч человек, а в летние выходные дни только за один день до 2 тысяч человек. Важно обеспечить сохранение этой уникальной территории для будущих поколений.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»