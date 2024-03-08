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В Татарстане 8 Марта ожидаются слабые метели и порывистый ветер
Сегодня, в Международный женский день, смещающийся с севера циклон принесет осадки в Татарстан. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным (в темное время суток при этом возможны прояснения). Днем прогнозируется небольшой, а местами (но не в Казани) и умеренный снег. В отдельных районах региона возможны слабые метели.
Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где будет порывами усиливаться до 13 м/с. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.
После ночных морозов до -11 градусов (а при прояснениях — и до -16) в дневные часы воздух прогреется до -2, -7 градусов (в Казани — до 2–4 градусов ниже нуля).
Подробнее о прогнозе погоды на ближайшее время от профессора КФУ Юрия Переведенцева читайте в материале «Татар-информа» «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег.
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