В Казахстане во время беспорядков погибли 225 человек

В Казахстане во время массовых беспорядков, случившихся в начале января, погибли минимум 225 человек. Об этом сообщает Генеральная прокуратура страны, передает «Sputnik Казахстан».

По информации надзорного органа, в казахстанские морги было доставлено 225 тел погибших. Среди них были тела 19 сотрудников правоохранительных структур.

Всего в ходе беспорядков в Казахстане пострадали 4578 человек, уточнили в Генпрокуратуре.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан были направлены миротворцы из стран ОДКБ.

Сейчас власти Казахстана восстановили контроль над ситуацией. Утвержден новый состав Правительства страны. Вывод миротворцев начался 13 января и завершится в течение десяти дней. Сегодня в Россию прибыли восемь самолетов с военными из состава контингента ОДКБ. По мнению Президента РФ Владимира Путина, миротворческие силы в Казахстане выполнили задачу четко и эффективно.