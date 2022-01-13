Путин: Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане выполнили задачу четко и эффективно

Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, справились со своей задачей четко и слажено, заявил российский лидер Владимир Путин, отметив, что такую оценку дал сам Президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», — подчеркнул Путин.

По его словам, это первая операция миротворческих сил организации такого формата.

«То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу», — сказал президент на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Глава государства отметил, что проделанная работа поможет руководству Республики Казахстан в спокойном режиме решить важнейшие вопросы социально-экономического, политического характера.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Власти пообещали снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране и превратились из экономических в политические.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.

Вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».