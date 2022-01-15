В Россию прибыли восемь самолетов из Казахстана с российскими миротворцами ОДКБ

На аэродроме Северный в Иваново приземлились восемь самолетов с российскими военнослужащими, которые участвовали в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Восемь самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (город Иваново) из Казахстана», — говорится в сообщении.

Ранее на аэродроме Северный с миротворцами на борту приземлились первые шесть самолетов ВКС России. Еще два самолета военно-транспортной авиации приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Для переброски личного состава и техники задействованы 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124.

В ведомстве отметили, что после посадки последнего борта запланированы торжественные мероприятия. Затем миротворцы отправятся в пункты постоянной дислокации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней.