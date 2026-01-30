В Казани возобновили движение некоторых автобусов, приостановленное из-за непогоды

В столице Татарстана частично восстановили работу автобусных маршрутов, приостановленную из-за снегопада. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

В частности, автобусы вышли на маршруты №89А и 36А. Ранее сокращенный маршрут №40 функционирует полностью по обычной схеме.

Запущен также маршрут №93, но автобусы следуют по нему только до остановки «Дом культуры» (поворот в Шагали).

При этом маршрут №78 по-прежнему работает в сокращенном режиме.

Последствия снегопада усиленно устраняются городскими службами, казанцам следует продумывать маршрут заранее, посоветовали в исполкоме города.

Узнать подробнее о текущей ситуации можно по телефону горячей линии Комитета по транспорту: 8 (843) 223-28-28.

За последние сутки в Казани выпала треть месячной нормы осадков. Ранее синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы. Cегодня на территории республики ожидается умеренный и сильный, местами мокрый снег. В отдельных районах возможны метели и гололед.

Госавтоинспекция советует татарстанцам отказаться от поездок в непогоду. Вместе с тем на федеральных трассах сняты введенные прежде ограничения. Открыта и платная автомобильная дорога Алексеевское – Альметьевск.