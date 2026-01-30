news_header_top
Общество 30 января 2026 06:00

Снег, метель и гололедица ожидаются в Татарстане в пятницу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня, 30 января, прогнозируется облачная погода, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ожидается умеренный и сильный, местами мокрый снег. В отдельных районах возможны метель и гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.

Минимальная температура ночью составит −5°…−10°, днем воздух прогреется до 0°…−5° с понижением к вечеру на западе республики до −5°…−10°. На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица, местами сильная.

#прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
