Происшествия 30 января 2026 07:15

В Казани из-за падения столба временно не курсирует троллейбус №1

Сегодня ночью в столице Татарстана в районе улиц Большая Крыловка и Вахитова опора контактной сети упала под весом выпавшего снега, что привело к приостановке движения троллейбусов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Временная приостановка движения затронула троллейбусный маршрут №1.

Аварийные службы работают на месте, чтобы как можно скорее устранить последствия, заверили в пресс-службе предприятия.

Жителей и гостей Казани просят заранее планировать свой маршрут, учитывая ситуацию.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня в Татарстане ожидается умеренный и сильный, местами мокрый снег. В отдельных районах возможны метели и гололед.

