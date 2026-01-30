Из-за снегопада в Казани отменили школьные автобусы из 13 поселков
Из-за неблагоприятных погодных условий республиканская Госавтоинспекция приостановила выезды школьных автобусов, проходящих через федеральные трассы. Об этом сообщает мэрия Казани.
В Казани отменены маршруты из районов и поселков: Малые Дербышки, Кульсеитово, Старое Победилово, Аки, Чебакса, Краснооктябрьский, Крутушка, Щербаковка, Новониколаевский, Привольный, Вознесенское, Ст. Спортивная и Восточный.
Под ограничение попали автобусы, доставляющие детей в 20 школ и лицеев города.
В Казани за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, с начала января — уже 145%. На уборку улиц вышли сотни единиц техники и дорожных рабочих.
Госавтоинспекция советует татарстанцам отказаться от поездок в непогоду. При этом на федеральных трассах сняты введенные прежде ограничения. Платная автомобильная дорога Алексеевское – Альметьевск остается закрытой из-за непогоды. Утром пробки в столице РТ из-за снегопада достигли 9 баллов. В городе приостановили движение некоторых автобусов.