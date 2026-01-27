В Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы осадков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане за период с 28 января по 2 февраля может выпасть от 30 до 60 миллиметров осадков и более, что превысит месячную норму. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В это время погодные условия в республике, включая Казань, будут определять активные фронтальные разделы, пояснили метеорологи.

Временами на территории региона будет идти умеренный и сильный снег. Прогнозируются также метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с, возможен гололед. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Прогнозы погоды на эти дни будут уточняться ежедневными прогнозами на одни – трое суток. Они размещаются на сайте Гидрометцентра РТ с 12 до 13 часов, уточнили синоптики.

Из-за грядущего ухудшения погодных условий Госавтоинспекция призвала татарстанцев не выезжать на личных авто за пределы населенных пунктов.