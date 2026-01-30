В Казани из-за снегопада приостановили движение некоторых автобусов

В Казани из-за сильного снегопада не вышли на линии автобусы № 93, 89А и 36А. Также из-за падения опоры приостановлено движение троллейбусного маршрута № 1.

Кроме того, автобусные маршруты № 40 и 78 временно работают с сокращением маршрута. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

По данным мэрии, за последние сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков, а за месяц – уже 145% нормы. В Казани фиксируются 9-балльные пробки.

Ранее синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы осадков. Платная трасса Алексеевское – Альметьевск остается закрытой, ограничения на федеральных трассах сняты.