В Казани за сутки выпала треть месячной нормы осадков

За последние сутки в столице Татарстана выпала треть месячной нормы осадков, а за месяц в городе зафиксировано выпадение 145% от месячной нормы. Прошедшая ночь стала самой интенсивной по количеству выпавшего снега, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В администрации столицы РТ заверили, что ночью городские службы работали в усиленном режиме: снег убирали более 500 единиц техники и около 600 дорожных рабочих. Днем будет задействовано примерно 400 машин.

Хотя работы продолжаются без остановки, из-за аномального снегопада «убрать и вывезти осадки одномоментно физически невозможно», добавили в пресс-службе мэрии.

Снег идет зарядами, что приводит к ухудшению видимости. Жителям Казани городские власти рекомендовали по возможности сократить поездки, быть внимательнее на дорогах и учитывать рекомендации экстренных служб.

Ранее синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы осадков. Cегодня на территории республики ожидается умеренный и сильный, местами мокрый снег. В отдельных районах возможны метели и гололед.

На федеральных трассах в Татарстане сняты введенные прежде ограничения. Но платная автомобильная дорога Алексеевское – Альметьевск остается закрытой из-за непогоды. Пробки в Казани из-за снегопада достигли 9 баллов.