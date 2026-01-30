news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 января 2026 12:07

В Татарстане после снегопада открыли платную трассу Алексеевское - Альметьевск

Читайте нас в
Телеграм

Движение по платной трассе Алексеевское – Альметьевск восстановлено после непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте высокоскоростной магистрали.

«В связи с нормализацией метеорологической обстановки движение на участке платной дороги Алексеевское – Альметьевск возобновлено», – говорится в сообщении.

Напомним, трассу Алексеевское — Альметьевск закрыли для автобусов и грузовиков 29 января в 22.00. Запрет был связан с плохими погодными условиями.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

29 января 2026
Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

29 января 2026