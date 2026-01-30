В Татарстане после снегопада открыли платную трассу Алексеевское - Альметьевск

Движение по платной трассе Алексеевское – Альметьевск восстановлено после непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте высокоскоростной магистрали.

«В связи с нормализацией метеорологической обстановки движение на участке платной дороги Алексеевское – Альметьевск возобновлено», – говорится в сообщении.

Напомним, трассу Алексеевское — Альметьевск закрыли для автобусов и грузовиков 29 января в 22.00. Запрет был связан с плохими погодными условиями.