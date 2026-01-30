На федеральных трассах в Татарстане сняты ограничения

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

В Татарстане полностью восстановлено движение по федеральным трассам. С 8.00 30 января сняты временные ограничения для автобусов и грузового транспорта, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения действовали с 17.00 29 января и были введены из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее синоптики предупреждали, что в течение шести дней в республике может выпасть больше месячной нормы осадков. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.