На федеральных трассах в Татарстане сняты ограничения
В Татарстане полностью восстановлено движение по федеральным трассам. С 8.00 30 января сняты временные ограничения для автобусов и грузового транспорта, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ограничения действовали с 17.00 29 января и были введены из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее синоптики предупреждали, что в течение шести дней в республике может выпасть больше месячной нормы осадков. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.