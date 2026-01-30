news_header_top
Происшествия 30 января 2026 10:11

ГАИ советует татарстанцам отказаться от поездок в непогоду

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Сегодня, 30 января, в Татарстане прогнозируются сильный снег, порывы ветра до 20 м/с, метель с видимостью менее 1000 метров, гололед и снежные заносы на дорогах.

Из‑за сложных условий на трассах может быть введено временное ограничение движения для транспортных средств в целях обеспечения безопасности.

Госавтоинспекция рекомендует жителям без необходимости не покидать населенные пункты и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

