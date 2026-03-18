Общество 18 марта 2026 23:34

В Казани продолжается обновление температурных рекордов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана продолжается обновление температурных рекордов – сегодня был установлен шестой новый максимум температуры за шесть дней. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В среду, 18 марта, столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +10,5 градуса.

До этого абсолютный максимум температуры воздуха для 18-го числа первого весеннего месяца в столице РТ был зарегистрирован в 2015 году. Тогда на метеостанции «Казань» она достигла +9,6 градуса.

Ранее, 13, 14, 15, 16 и 17 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020, вновь 2020 и 2015 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.

По данным метеорологов, в Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, ожидаются новые температурные рекорды. При этом начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь предупредил, что в республику еще могут вернуться холода.

В начале недели руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров потребовал усилить контроль за паводковой ситуацией в городе. До этого на одном из субботних совещаний Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовиться к паводкам.

читайте также
В Казани обновлен еще один температурный рекорд – пятый за пять дней
В Казани обновлен еще один температурный рекорд – пятый за пять дней
В «Татар-информе» наградили победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026»

Марат Гатин: «Татарстан стал лицом России в исламском мире»

