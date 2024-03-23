Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 93

Число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 погибших, передает РИА Новости.

Как сообщили в СК, число погибших после теракта в Подмосковье еще возрастет.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли более 60 человек, свыше 100 человек госпитализированы, среди них есть дети.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. От ФСБ поступила информация о задержании 11 человек, включая четырех террористов.