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Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 93
Число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 погибших, передает РИА Новости.
Как сообщили в СК, число погибших после теракта в Подмосковье еще возрастет.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли более 60 человек, свыше 100 человек госпитализированы, среди них есть дети.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. От ФСБ поступила информация о задержании 11 человек, включая четырех террористов.
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