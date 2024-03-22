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Общество 22 марта 2024 22:30

В субботу в Татарстане отменены все массовые мероприятия

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В субботу в Татарстане отменены все массовые мероприятия
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике завтра, 23 марта, отменены все массовые мероприятия. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее Рустам Минниханов выразил соболезнования потерявшим родных и близких в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек.

#Рустам Минниханов #стрельба в москве #теракт
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