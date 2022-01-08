Из-за массовых беспорядков аэропорт в Алма-Ате будет закрыт до 10 января

Аэропорт Алма-Аты закрыт до 10 января в связи с беспорядками в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает РИА Новости.

«Аэропорт закрыт до 00.00 10 января, то есть на сутки [закрытие] продляем», — пояснила представитель пресс-службы.

Ранее аэропорт проинформировал, что не будет осуществлять рейсы до 9 января.

В бывшей столице Казахстана установлены блокпосты, проезд в аэропорт перекрыт. В то же время в стране сегодня полностью возобновили движение поездов.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, а в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России, Беларуси, Армении, Киргизии.