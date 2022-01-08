В Казахстане возобновилось движение поездов

Движение поездов в Казахстане полностью восстановлено, заявили в пресс-службе «Казахстанских железных дорог». Об этом сообщил телеканал RT.

Отмечается, что 25 ранее отмененных из-за беспорядков рейса, возобновились. На линии введены дополнительные поезда.

Инфраструктурные объекты железной дороги не пострадали.

Напомним, в последние дни в Казахстане происходят массовые беспорядки, вызванные протестами.

Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.