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Ру Тат
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Транспорт
8 января 2022  15:41

В Казахстане возобновилось движение поездов

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Движение поездов в Казахстане полностью восстановлено, заявили в пресс-службе «Казахстанских железных дорог». Об этом сообщил телеканал RT.

Отмечается, что 25 ранее отмененных из-за беспорядков рейса, возобновились. На линии введены дополнительные поезда. 

Инфраструктурные объекты железной дороги не пострадали. 

Напомним, в последние дни в Казахстане происходят массовые беспорядки, вызванные протестами.

Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.

#казахстан #протесты
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