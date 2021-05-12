«Ситуация в районе очень плохая»: после смертельной аварии в Агрызе прошла комиссия БДД

Заседание Правительственной комиссии началось с минуты молчания – собравшиеся почтили память погибших во время стрельбы в казанской школе.

Заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров начал с обсуждения дорожной ситуации в республике. Он заявил, что комиссия будет выезжать в районы, аварийная ситуация в которых вызывает особую тревогу. Агрыз был выбран местом проведения Комиссии из-за случившейся несколько дней назад смертельной аварии. Водитель за рулем Nissan вылетел на встречную полосу и врезался в KIA, в котором находились четыре человека. После столкновения японская легковушка вылетела в кювет и загорелась. Водитель Nissan и женщина с двумя детьми из KIA погибли на месте.

«Ситуация в районе очень плохая, мы приехали сюда буквально по горячим следам. Только за май у нас девять погибших, четверо из которых на территории Агрызского района», — заявил заместитель Премьер-министра.

Спустя два дня, в День Победы, в Татарстане произошло еще одно жуткое ДТП, унесшее жизни пятерых человек. В обоих случаях виновниками трагедии оказались уроженцы Удмуртии. Об этом также сегодня заявил Гафаров, однако попросил не делать на этом особый акцент.

«Да, оба водителя были не из Татарстана, однако аварии произошли на территории нашей республики. Мы должны сегодня принять решение по недопущению таких происшествий», — отметил Гафаров.

Следом за ним слово взял главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов. Свой доклад он начал со статистики. С начала года на дорогах республики произошло почти тысяча ДТП, в которых погибли 58 человек, еще 1200 человек получили различные травмы. По его словам, все три показателя снизились по сравнению с прошлым годом. Однако глава ГИБДД отметил, что в трех районах республики — Бавлинском, Мензелинском и Нурлатском — они, напротив, возросли.

Габдурахманов призвал усилить меры профилактики — продолжить установку барьерных ограждений и знаков, а также начать наносить разметку на дорогах термопластиком.

«В этом году на месте каждого третьего столкновения авто, связанного с выездом на встречную полосу, не было горизонтальной разметки. Такие участки вводят в заблуждение водителей, особенно на протяженных участках и в темное время суток», — заявил Габдурахманов.

Для повышения безопасности он также предложил устанавливать разметки с шумовым эффектом, который сейчас есть на осевых и краевых линиях дорог.

«Ситуация по ДТП с детьми складывается такая, что страшно подумать»

Отдельно глава Госавтоинспекции остановился на авариях, в которых погибли и пострадали дети. По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось — за четыре месяца в авариях погибли восемь детей, 128 пострадали. Рост количества ДТП с их участием зафиксировали в 15 районах республики.

«В прошлом году в ДТП погибли девять детей, в этом году погибших уже насчитывается восемь. Все они были пассажирами, то есть, по сути, оказались заложниками ситуации», — добавил Габдурахманов.

Он попросил водителей не игнорировать использование детских кресел и ни в коем случае не перевозить малышей на руках. Глава ГИБДД вспомнил ДТП, произошедшее в Сабинском районе. Мужчина за рулем отечественной легковушки вылетел на огромной скорости на встречную полосу и столкнулся с KIA. Водитель «Лады», его пассажирка и шестимесячный ребенок скончались на месте. Чуть позже выяснилось, что малыш был в детском кресле, которое было не закреплено.

Заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров попросил взять вопрос об авариях с участием детей под особый контроль.

«Ситуация по ДТП с детьми складывается так, что страшно подумать. Дети умирают на дорогах!» — обратился он к собравшимся.

Однако иногда виновниками аварий становятся и сами дети. В этом году таких случаев уже зафиксировано 23, что в два раза больше, чем в прошлом году. В одном из таких ДТП погиб подросток.

Смертельное ДТП произошло в Тукаевском районе — 15-летний юноша на мопеде выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. 14-летний пассажир мопеда скончался.

«С приходом тепла все больше детей выходят кататься на велосипедах, поэтому особую обеспокоенность вызывают ДТП с их участием. В этом году мы зарегистрировали семь таких аварий, где пострадали семь детей», — добавил глава ГИБДД.

Не обошел стороной Гафаров ситуацию с самокатами. Он заявил, что никто не выступает против катания на них. Однако отдыхающие, так же как и другие участники движения, должны соблюдать ПДД и не создавать аварийные ситуации.

«Мы выступаем за то, чтобы инфраструктура развивалась. Мы хотим, чтобы самокатами пользовались, но мы за цивилизованный подход. Некоторые разгоняются до очень высокой скорости и могут стать участникам ДТП», — объяснил Гафаров.

Автобусы не проходят техосмотр, но продолжают перевозить пассажиров

Беспокойство глава Госавтоинспекции выразил по поводу аварий с автобусами. В этом году по вине водителей автобусов произошло 46 ДТП, погиб один человек. Габдурахманов призвал глав муниципалитетов республики брать такие случаи на особый контроль — говорить с руководителями ПАТП и анализировать причины произошедших аварий.

«Мы в свою очередь предлагаем составлять рейтинг аварийности автотранспортных предприятий, которые затем будут размещены в СМИ», — добавил Габдурахманов.

Особое внимание он обратил на прохождение техосмотра автобусов — с 1 марта по новым правилам процедуру не смогли пройти 67 автобусов. По словам главного Госавтоинспектора, ни один из владельцев не явился в пункт повторно. Некоторые из водителей и вовсе продолжили перевозить пассажиров дальше.

«Работа с Агрызским районом должна служить учебным пособием»

Часть выступления Габдурахманова была посвящена анализу аварийности в Агрызском районе. Статистика показывает, что количество погибших на территории района остается примерно одинаковым с 2016 года. На участке дороги, где несколько дней назад произошла смертельная авария, автоинспекторы обнаружили шесть нарушений правил содержания дороги.

«Для объективной оценки состояния дороги мы провели их обследование. Только на автодороге Агрыз — Красный Бор мы обнаружили 66 нарушений правил содержания и благоустройства», — сетовал глава ГИБДД.

Он возмутился тем, что в день смертельной аварии куратор «Главтатдортранса» не прибыл на место трагедии. Его полностью поддержал Шамиль Гафаров и попросил провести служебную проверку.

«Это то же самое, если бы он не приехал и не уточнил, что происходит у него дома», — заявил заместитель Премьер-министра.

Кроме того, Габдурахманов просил обратить внимание на нетрезвых водителей. Оказалось, что виновник смертельной аварии в Агрызском районе три года назад был осужден за повторное управление авто в пьяном виде. Глава ГИБДД выступил с предложением усложнить процесс восстановления прав таким водителям и сделать обязательным не только сдачу теории, но и практики.

В конце доклада Гафаров обратился к главам остальных районов республики – он попросил принять к сведению совершенные в Агрызском районе ошибки.

«Посмотрите на опыт работы в других районах и примите к сведению. Если есть ошибки, то отработайте. Работа с Агрызским районом должна служить вам как учебное пособие», — отметил заместитель Премьер-министра.

Последним слово взял глава Агрызского района Азат Валеев. Он сообщил, что администрация района принимает сейчас необходимые меры, чтобы предотвратить происшествия на дорогах. Он рассказал, что особое внимание уделяют уличному освещению.

«Одним из наболевших вопросов для нас является необходимость создания защитных ограждений на нашем основном мосте, который соединяет две части города. Трафик там огромный, жалоб много поступает», — добавил Валеев.

Кроме того, он попросил обратить внимание на строительство объездной, благодаря которой должны разгрузиться остальные дороги. Валеев уверен, такой шаг поможет сократить риск возникновения ДТП.

По окончании комиссии заместитель Премьер-министра еще раз призвал усилить работу по предотвращению происшествий на дорогах. Он обратил внимание, что выделенные Правительством деньги до последней копейки должны идти на обеспечение безопасности дорог.

«Столько денег вкладываем мы в дороги, другим субъектам даже не снилось. И по ремонту, и по строительству! У нас должно быть четкое понимание, как выстроена работа и какой эффект мы должны получить. От каждого вложенного рубля зависит безопасность дорожного движения», — заключил заместитель Премьер-министра.