С начала года на дорогах Татарстана в ДТП погибли 58 человек

На дорогах Татарстана с начала года погибли 58 человек. Об этом на выездном заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Глава ведомства заявил, что за четыре месяца на дорогах республики произошло 990 ДТП, в которых пострадали более 1,2 тыс. татарстанцев.

«Показатели по количеству произошедших аварий, погибших и пострадавших снизились по сравнению с прошлым годом», – отметил Габдурахманов.

По вине пьяных водителей произошло 36 ДТП, в которых погибли три человека и пострадали 50.

«Ситуация с пьяными водителями остается тревожной – только за два дня автоинспекторами в Татарстане задержано 12 водителей в нетрезвом состоянии», – заявил глава ГИБДД.