news_header_top_970_100
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
11 мая 2021  14:17
Гузель Хусаинова

С начала года на дорогах Татарстана в ДТП погибли 58 человек

news_top_970_100

На дорогах Татарстана с начала года погибли 58 человек. Об этом на выездном заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Глава ведомства заявил, что за четыре месяца на дорогах республики произошло 990 ДТП, в которых пострадали более 1,2 тыс. татарстанцев.

«Показатели по количеству произошедших аварий, погибших и пострадавших снизились по сравнению с прошлым годом», – отметил Габдурахманов.

По вине пьяных водителей произошло 36 ДТП, в которых погибли три человека и пострадали 50.

«Ситуация с пьяными водителями остается тревожной – только за два дня автоинспекторами в Татарстане задержано 12 водителей в нетрезвом состоянии», – заявил глава ГИБДД.

ДТП
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное