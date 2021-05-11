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Ру Тат
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11 мая 2021  19:45
Гузель Хусаинова

ГИБДД РТ предлагает ужесточить возврат прав водителям, осужденным за нарушение ПДД

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Главный Госинспектор РТ Ленар Габдурахманов предложил ужесточить возврат прав водителям, осужденных за нарушение ПДД. Об этом он сообщил на выездном заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Он рассказал, что виновник смертельной аварии, произошедшей на одной из трасс Татарстана, тремя годами ранее был осужден за повторное управление авто в нетрезвом виде. Летом прошлого года он получил водительские права по истечении срока лишения.

«При лишении прав в порядке уголовного судопроизводства, водительские права возвращаются без каких-либо требований», – заметил Габдурахманов.

Глава ГИБДД заявил, что будет разумно требовать у осужденных водителей сдачу теории и практики заново. Кроме того, автолюбителю нужно будет предъявить медицинское заключение после окончания лишения прав по уголовному наказанию.

ГИБДД Казани комиссия бдд
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