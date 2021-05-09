Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе в Татарстане, пять человек погибли

ДТП произошло сегодня ранним утром, в пятом часу, в Чистопольском районе РТ на трассе Казань – Оренбург.

По словам очевидцев, неподалеку от села Чистопольские Выселки столкнулись микроавтобус Renault и фура MAN.

По информации очевидцев, погибли пять человек, все взрослые, еще четверо получили различные травмы.

«В микроавтобусе вместе с водителем было девять человек. Ехал он, как мы поняли, в Казань, а грузовик в сторону Оренбурга», – рассказали агентству очевидцы, они же прислали фото с места аварии.