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Ру Тат
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9 мая 2021  07:24

Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе в Татарстане, пять человек погибли

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ДТП произошло сегодня ранним утром, в пятом часу, в Чистопольском районе РТ на трассе Казань – Оренбург.

По словам очевидцев, неподалеку от села Чистопольские Выселки столкнулись микроавтобус Renault и фура MAN.

По информации очевидцев, погибли пять человек, все взрослые, еще четверо получили различные травмы.

«В микроавтобусе вместе с водителем было девять человек. Ехал он, как мы поняли, в Казань, а грузовик в сторону Оренбурга», – рассказали агентству очевидцы, они же прислали фото с места аварии. 

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