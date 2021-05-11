В Татарстане по сравнению с прошлым годом возросло количество ДТП с участием детей

В Татарстане по сравнению с прошлым годом выросло количество ДТП с участием детей. Об этом на выездном заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

С начала года в республике произошло 124 ДТП, в которых погибли шесть детей, были ранены – 128. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период случилось 92 ДТП с участием детей.

«В 15 муниципалитетах республики зафиксирован рост детского дорожного-транспортного травматизма. Среди них Казань и Набережные Челны», – отметил Габдурахманов.

Заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров попросил взять этот вопрос под особый контроль.

«Ситуация по детям складывается так, что страшно подумать. Дети умирают на дороге!» – обратился он к комиссии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на трассе в Татартане в ДТП погибли двое маленьких детей и двое взрослых.