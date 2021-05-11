Гафаров: Мы не против использования самокатов, но за цивилизованный подход

На выездном заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения заместитель Премьер-министра РТ, заместитель председателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров высказался об использовании самокатов.

Он заявил, что никто не выступает против использования самокатов. Однако катающиеся на них должны соблюдать ПДД и не создавать аварийную ситуацию.

«Мы выступаем за то, чтобы инфраструктура развивалась. Мы хотим, чтобы самокатами пользовались, но мы за цивилизованный подход. Некоторые разгоняются до очень высокой скорости и могут стать участникам ДТП», – объяснил Гафаров.

Заместитель Премьер-министра заметил, что многие бросают самокаты на дороге, накатавшись на них. По его словам, это также может создать помехи для движения транспорта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Мэрия Казани считает неприемлемым хаотичную расстановку самокатов по городу.