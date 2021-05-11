Хроника страшной трагедии в казанской школе, где во время стрельбы погибли дети

В казанской гимназии №175 произошла стрельба

Сегодня около 9.30 утра стало известно, что в казанской гимназии №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, произошла стрельба. К образовательному учреждению съехались экипажи всех экстренных служб, на место трагедии выехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. К школе также прибыли Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

После десяти часов утра поступило сообщение, что в результате инцидента со стрельбой в казанской школе есть погибшие. В распоряжении агентства появились первые фото и видео с места. Впрочем, кто именно эти пострадавшие, взрослые или дети, было неизвестно.

На тот момент корреспонденту ИА «Татар-информ» учитель русского языка одного из 8-х классов сообщил, что звуки взрывов раздались в начале второго урока. Все учителя заперли детей в кабинетах.

К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы. На глазах корреспондента агентства из школы на носилках вынесли девочку, она была без сознания.

Во время эвакуации дети плакали и звали на помощь мам

Затем очевидцы трагедии прислали видео эвакуации детей из школы. Их выводили с третьего этажа на улицу. На видео запечатлен момент, когда школьники в сопровождении сотрудника МЧС и учителя спускаются по лестнице и выходят из детей.

Слышен плач детей и их крики: «Мама!», «Мамочки!». Во время спуска дети видят осколки и разломанную мебель.

Спасатель успокаивает и дает команды: «Не толпитесь, пожалуйста!», «Не останавливаемся!», «Аккуратно!», «Спокойно!». Учитель также помогает выводить детей. «Смотрим под ноги», «Всё будет хорошо», — говорит педагог.

Нападавший был один

Изначально предполагалось, что на школу напали двое злоумышленников. Однако затем выяснилось, что нападавший был один.

Около 11 часов появилось видео, на которое попало задержание стрелявшего в гимназии №175. Он 2001 года рождения. По предварительным данным, его оружие было официально зарегистрировано.

Рустам Минниханов назвал число погибших детей

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с официальным комментарием перед федеральными каналами и сообщил о том, что при нападении на гимназию №175 погибли семь школьников.

«Большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики 8-го класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Шестнадцать человек — 12 детей, четверо взрослых — сейчас в госпитале», — сказал руководитель республики.

Президент Татарстана назвал произошедшее большой трагедией для всей страны. «Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — сказал он.

К 12 часам стало известно, что погибли семь детей и одна учительница. Еще 21 человек экстренно госпитализирован. Все 18 пострадавших детей доставлены в ДРКБ, шестеро из них — в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Одна женщина госпитализирована в РКБ, двое взрослых — в городскую клиническую больницу №7.

В Казани открыта горячая линия

Родители могут позвонить по телефонам Управления образования Казани: 292-44-03 и 292-37-04.

Эвакуированные из гимназии №175 сначала были размещены в детских садах №181 и №40.

В школах Казани из-за теракта отменена вторая смена

В казанских школах из-за приведшей к гибели детей стрельбы в гимназии №175 сегодня отменены занятия, которые должны были состояться во вторую смену.

«Получаем вопросы по другим школам. Вторая смена в них на сегодня отменена. Спасибо за понимание», — сказано в сообщении пресс-службы мэрии столицы Татарстана.

С разрешения родителей старшеклассники могут покинуть учебные заведения, отметили в пресс-службе.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура

По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова 12 мая в республике объявлено днем траура по погибшим.

Соболезнования Владимира Путина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших сегодня при стрельбе в казанской гимназии №175.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Казанская гимназия №175 открыта в 2006 году в Советском районе Казани, здесь учатся около 1,1 тыс. школьников. Гимназия имеет 46 учебных классов и лабораторий, два спортзала медицинский кабинет, актовый зал, столовую, и библиотеку с читальным залом. Также в школе есть два компьютерных кабинета, мобильный компьютерный класс, лекционный зал. В гимназии преподают 57 учителей, директором является Амина Валеева.