Габдурахманов предложил создать рейтинг по аварийности ПАТП

Главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов предложил создать рейтинг по аварийности автотранспортных предприятий. Об этом он заявил на выездном заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, за четыре месяца в Татарстане произошло 46 ДТП по вине водителей автобусов, в котором погиб один человек. По сравнению с прошлым годом возросло количество столкновений автобусов – зачастую они происходят из-за грубого нарушения ПДД водителями.

«Мы предлагаем составлять рейтинги по аварийности ПАТП, которые осуществляют пассажирские перевозки», – заявил Габдурахманов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ГИБДД РТ предложило наносить разметки термопластиком в местах, где запрещен обгон.