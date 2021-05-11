news_header_top_970_100
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
11 мая 2021  18:09
Гузель Хусаинова

Габдурахманов предложил создать рейтинг по аварийности ПАТП

news_top_970_100

Главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов предложил создать рейтинг по аварийности автотранспортных предприятий. Об этом он заявил на выездном заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. 

По его словам, за четыре месяца в Татарстане произошло 46 ДТП по вине водителей автобусов, в котором погиб один человек. По сравнению с прошлым годом возросло количество столкновений автобусов – зачастую они происходят из-за грубого нарушения ПДД водителями.

«Мы предлагаем составлять рейтинги по аварийности ПАТП, которые осуществляют пассажирские перевозки», – заявил Габдурахманов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ГИБДД РТ предложило наносить разметки термопластиком в местах, где запрещен обгон.

ДТП дтп с автобусами
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное