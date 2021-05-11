ГИБДД РТ предложила наносить разметки термопластиком на местах, где запрещен обгон

Главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов предложил наносить термопластиком разметки на тех участках дорог, где запрещен обгон. Об этом он заявил на выездном заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, нанесенные краской разметки быстро стираются, что нередко приводит к авариям.

«Такие участки вводят в заблуждение водителей, особенно на протяженных участках дорог и в темное время суток. По этой причине в этом году произошло уже 28 ДТП, в которых пять человек погибли и 37 получили ранения», – заявил Габдурахманов.

Кроме того, на опасных участках дорог он также предложил использовать разметки с шумовым эффектом. Сейчас они успешно используются на осевых и краевых линиях.