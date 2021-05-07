Двое маленьких детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе в Татарстане

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, авария произошла сегодня в Агрызском районе республики между населенными пунктами Крынды и Татарская Шаршада. Здесь дорогу не поделили KIA и Nissan. После столкновения японская легковушка загорелась.

По рассказам свидетелей, в аварии погибли двое детей и женщина из KIA, а также мужчина из Nissan.

«Детям погибшим на вид одному не больше трех лет, второму около семи. Женщине 30-35. Кроме того пострадал мужчина из KIA. Жаловался на боли в руке», – пояснили очевидцы трагедии.

Как пояснили в республиканской Госавтоинспекции, ДТП случилось в седьмом часу вечера на 47-м км. автодороги Агрыз – Красный Бор. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с KIA.

фото: республиканская Госавтоинспекция.