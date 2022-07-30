Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в Татарстане упал ниже 6%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19 в Татарстане понизился на 1% — с 6,9% неделю назад до 5,9%. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

В республике первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 2 545 887 человек по сравнению с 2 541 001 семью днями ранее. Обеими дозами вакцинированы 2 476 050 татарстанцев — неделю назад таковых было 2 473 806.

Как отмечают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, в целом по России уровень коллективного иммунитета к Covid-19 равен 10,7%. Снижение за семь дней составило 1,6%.

При этом в Татарстане зарегистрировано 47 новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки. По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в республике уже неделю наблюдается незначительный рост заболеваемости. Несмотря на это, в ведомстве уверены, что вводить новые ограничения пока не нужно.

В стране выявлены случаи заболевания новым мутировавшим вариантом SARS-CoV-2 «Кентавр», но в Татарстане их пока нет. В регионе коронавирусом болеют 275 детей и 1795 взрослых, свободно 8% коек.

В Татарстане действие Covid-ограничений приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике.