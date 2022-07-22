Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в Татарстане упал ниже 7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19 в Татарстане за неделю снизился на 1,4% — с 8,3% до 6,9%. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

В республике первым компонентом вакцины от коронавируса привит 2 541 001 человек по сравнению с 2 536 894 неделей ранее. Обеими дозами вакцинированы 2 473 806 татарстанцев — неделю назад таковых было 2 471 498.

При этом в Татарстане зарегистрировано 43 новых случая заболевания Covid-19 за минувшие сутки.

В целом по России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу равен 12,3%. Ранее в Москве выявили первые случаи заболевания новым мутировавшим вариантом SARS-CoV-2 «Кентавр».

В Татарстане действие Covid-ограничений приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике.