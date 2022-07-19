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Ру Тат
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Здоровье
19 июля 2022  13:30

В Москве выявлено пять случаев заражения новой мутацией Covid-19 «Кентавр»

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В июле в Москве выявили пять случаев заражения новым подвидом коронавируса «Кентавр». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 („Кентавр“) штамма „омикрон“», — сказано в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов болезнь протекает в легкой форме, госпитализированных нет.

Новая мутация коронавируса уже выявлена в Индии, Нидерландах, Австралии, Германии, Великобритании, США и Канаде.

#коронавирус
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