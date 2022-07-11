Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от Covid-19 в Татарстане

фото: пресс-служба Президента РТ

Несмотря на стабильную эпидобстановку и снятие ограничений, в Татарстане необходимо продолжить укрепление коллективного иммунитета к Covid-19. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент республики Рустам Минниханов.

Руководитель Татарстана отметил, что за прошедшую неделю заболеваемость по РТ снизилась сразу на 9%. Однако через два месяца наступит осень, которая является неблагоприятным периодом по всевозможным заболеваниям.

«В целях недопущения обострения пандемии необходимо активизировать работу по вакцинации граждан. Мы видим что происходит в Турции, Италии, других местах концентрации туристов, — там ситуация идет не в сторону стабилизации, а напротив. Поэтому вопрос вакцинации и иммунитета граждан был и остается актуальным», — считает Рустам Минниханов.

Напомним, что в июле в России перестали действовать ограничения по Covid-19: масочный режим, запрет на работу общепита ночью, ряд мер для пересечения границы. В Татарстане некоторые меры были приняты даже раньше, чем на федеральном уровне.