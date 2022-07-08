В Татарстане приостановлено действие оставшихся Covid-ограничений

В Татарстане приостановили действие всех коронавирусных ограничений. Постановление с подписью Алексея Песошина появилось на портале правовой информации.

«С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет министров РТ постановляет приостановить действие постановления №208 "О мерах предотвращения распространения в Татарстане новой коронавирусной инфекции"», – говорится в документе.

В министерстве юстиции РТ объяснили, что теперь нет ограничений на количество присутствующих человек на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятиях.

«В Татарстане приостанавливаются ограничения на работу ночных клубов, дискотек, баров и других организаций индустрии отдыха и развлечений, курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах», – отметили в республиканском минюсте.

ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы – количество гостей на бракосочетании больше не ограничено. Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.