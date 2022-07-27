В Татарстане коллективный иммунитет к коронавирусу снизился до 6%

Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции снизился на 74 %. Об этом на открытии выставки «Вирусы среди нас» рассказал главный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

«По Республике Татарстан коллективный иммунитет составляет всего 6%. С 80% мы упали до 6%, потому что люди, которые ранее получили первые две прививки в силу каких-то обстоятельств не пришли на повторную ревакцинация», – рассказал он.

Татарстанцев, которые не привились повторно – 1,2 миллионов.

Врач напомнил, что летом прошлого у жителей республики снизилась активность к вакцинации. Это привело к серьезному росту числа заболевших Covid-19 осенью. В 2022 году жители РТ вновь не активно прививаются, хотя очередей в прививочных пунктах нет.

На сегодня в Татарстане развернуто 585 коек в 18 Covid-госпиталях, 20% из общего числа мест свободно. Напомним, что максимально в РТ было организовано свыше 7300 коек для больных новой коронавирусной инфекции.

Дмитрий Лопушов посоветовал жителям пройти вакцинацию, чтобы заболеваемость не привела к серьезнейшей нагрузке на медицинскую систему, как это произошло в 2021 году.