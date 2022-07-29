Роспотребнадзор РТ: Пока оснований для введения Covid-ограничений нет

В Татарстане наблюдается незначительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции, однако введение новых ограничений не требуется. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Небольшой прирост заболеваемости наблюдаем. Каждый день на 1-3 случая становится больше, но это не критично», – отметила спикер.

Любовь Авдонина подчеркнула, что пока для введения ограничений оснований нет.