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Ру Тат
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Здоровье
29 июля 2022  09:42
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ: Пока оснований для введения Covid-ограничений нет

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В Татарстане наблюдается незначительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции, однако введение новых ограничений не требуется. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Небольшой прирост заболеваемости наблюдаем. Каждый день на 1-3 случая становится больше, но это не критично», – отметила спикер.

Любовь Авдонина подчеркнула, что пока для введения ограничений оснований нет.

#коронавирус #ограничения
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